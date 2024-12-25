Рятувальники в Донецькій області потрапили під повторний обстріл РФ під час гасіння пожежі

Рятувальники Донеччини потрапили під повторний обстріл під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС Донецької області

Вчора російські окупанти обстріляли житловий сектор селища Удачне Покровського району. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян, повідомляє ДСНС.



«Загорівся житловий будинок і дві господарчі споруди на території одного з приватних домоволодінь. Надзвичайники локалізували пожежу, площею 160 кв.м, однак через повторний обстріл були змушені тимчасово зупинити роботу», — йдеться у заяві пресслужби рятувальників.



Нагадаємо, російські війська вбили одну людину в селищі Вдале Донецької області.