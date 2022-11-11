Рогозін очолив групу військових радників «Л-ДНР» під назвою «Царські вовки»

Колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін очолив групу військових радників під назвою "Царські вовки", яка надає консультації підрозділам угруповань "Л-ДНР". Про це повідомляє "РІА Новини".



Він стверджує, що група працює як «добровольчий» підрозділ. Наприкінці жовтня Рогозін підтвердив, що перебуває у зоні бойових дій у Запорізькій області. Він узяв собі позивний "Космос".



Сьогодні у своєму Telegram-каналі Рогозін опублікував фотографію із комбатом батальйону «Сомалі». На бронежилеті Рогозіна на фото вказано новий позивний — «Сармат».