ДТЕК: Через масштабні руйнування відключення світла триватимуть по кілька днів

Масштабні руйнування енергооб'єктів України спричинять довгострокові відключення електроенергії, які можуть тривати по кілька днів. Про це в ефірі каналу ICTV повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.



«Ми зараз, на жаль, говоритимемо не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, часу, протягом якого буде електрика, може бути дуже мало. Це дві-три години на добу», – сказав він.



Сахарук пояснив, що окупанти цього разу завдали багато шкоди об'єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району до іншого та через які запитано багато областей у центрі та на заході. Крім того, через влучення ракети 15 листопада призупинила роботу одна із ТЕС групи ДТЕК.



За його словами, оперативні заходи щодо підключення споживачів вжито там, де це можливо, і частково почалися відновлювальні роботи, але їх поки що не можна провести скрізь.



«Наразі йде розбір завалів, зруйнованого обладнання, у деяких випадках треба розмінувати територію. Отже, роботи йдуть, але ще не в масштабному форматі, коли можна було б уже встановлювати та монтувати обладнання», – описав ситуацію Сахарук.



За його розрахунками, внаслідок масованих російських атак зараз близько 40% українських споживачів мають дуже великі проблеми з електропостачанням.



«Прогнозів, коли ця цифра зменшиться, у мене поки що немає», – зазначив Сахарук.

Проте ситуація, за його словами, хоч і є дуже складною, але контрольованою.