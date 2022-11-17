ДТЭК: Из-за масштабных разрушений отключения света будут длиться несколько дней 

Масштабные разрушения энергообъектов Украины повлекут за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней. Об этом в эфире канала ICTV сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.



«Это дни. Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, часов, в течение которых будет электричество, может быть очень мало. Это два-три часа в сутки», – сказал он.



Сахарук пояснил, что оккупанты в этот раз причинили много вреда объектам передачи – подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой и через которые запитано много областей в центре и на западе. Кроме того, из-за попадания ракеты 15 ноября приостановила работу одна из ТЭС группы ДТЭК.



По его словам, оперативные меры по подключению потребителей приняты там, где это возможно, и частично начались восстановительные работы, но их пока нельзя провести везде.



«Сейчас идет разбор завалов, разрушенного оборудования, в некоторых случаях надо разминировать территорию. Так что работы идут, но еще не в масштабном формате, когда можно было бы уже устанавливать и монтировать оборудование», – описал ситуацию Сахарук.



По его расчетам, в результате массированных российских атак сейчас около 40% украинских потребителей испытывают очень большие проблемы с электроснабжением.



«Прогнозов, когда эта цифра уменьшиться, у меня пока нет», – отметил Сахарук.

Однако ситуация, по его словам, хоть и очень сложная, но контролируемая.