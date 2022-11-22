МЗС України підтвердило зустріч із Іраном щодо дронів-камікадзе

МЗС України підтвердило зустріч із представниками Ірану з дронів-камікадзе, які використовує РФ. Про це у коментарі повідомив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.



«Така експертна зустріч справді відбулася. Подробиці я не можу розголошувати. Водночас, можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання іранської зброї з боку Росії заради війни проти України», – сказав він.



Ніколенко також зазначив, що Україна повідомила Ірану позицію про те, що наслідки співучасті в агресії Росії будуть непорівнянні з потенційною вигодою від співпраці.



На початку листопада Тегеран запропонував Києву провести зустріч для вивчення даних щодо застосування іранських дронів в Україні.



Після публікацій американської газети The Washington Post про запуск масового виробництва військових безпілотників іранської розробки в Росії, місія Ірану при ООН у своєму листі до газети повідомила, що Тегеран запросив спільну експертну зустріч із владою України для розгляду таких тверджень.