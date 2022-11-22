МИД Украины подтвердило встречу с Ираном относительно дронов-камикадзе

МИД Украины подтвердило встречу с представителями Ирана по дронам-камикадзе, которые использует РФ. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.



«Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу. В то же время, могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России ради войны против Украины», – сказал он.



Николенко также отметил, что Украина сообщила Ирану позицию о том, что последствия соучастия в агрессии России будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества.



В начале ноября Тегеран предложил Киеву провести встречу для изучения данных по применению иранских дронов в Украине.



После публикаций американской газеты The Washington Post о запуске массового производства военных беспилотников иранской разработки в России, миссия Ирана при ООН в своем письме газете сообщила, что Тегеран запросил совместную экспертную встречу с властями Украины для рассмотрения таких утверждений.