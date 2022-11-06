Що після дронів? Яку зброю Іран та КНДР дадуть Росії ►

Хто постачає Росії зброю? Звідки на війні іранські дрони? І що поставить Північна Корея? Як протистояти постачанню зброї? З появою іранських дронів та масованими авіанальотами по суті розпочався новий етап війни. Як все розвиватиметься? Які погрози? І що протиставить Захід?



Докази використання Москвою дронів-камікадзе та закупівель у КНДР. Звідки на фронті міни китайського виробництва? Яку мету має Росія, розпочавши масові нальоти дронів і руйнування енергетичної інфраструктури України?



Детально у темі розібрався журналіст Олексій Мацука.