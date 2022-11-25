Передмістя Запоріжжя зазнало ракетних атак: Пошкоджено лікарню, зруйновано СТО

Передмістя Запоріжжя. Фото: ОВА

Російські війська вночі та вранці здійснили ракетні атаки на передмістя Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. Цього разу ракети влучили поряд з лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будинок. Десятки зруйнованих вікон», — поінформував Старух.

Пізніше він повідомив про ще одну ракетну атаку по передмістя. Зранку окупанти зруйнували СТО.



«Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж обійшлося без жертв», — сказав Старух.