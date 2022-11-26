Окупанти сьогодні п'ять разів обстріляли Херсон, є жертви

Російські окупаційні сили сьогодні п'ять разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Про це повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у відеозверненні увечері у суботу.



Вона розповіла, що зафіксовано «прильоти» біля будівлі виконкому Дніпровської районної ради, там вибито скло на цокольному поверсі. Також було влучання до гаражного кооперативу, в одну з машин виявили тіло загиблої людини. Крім того, під обстріл потрапили два будинки та суднобудівне училище.



"Усього за день було п'ять обстрілів, загиблих - один, постраждалих - нуль", - зазначила Лугова.



За її словами, загалом за період з 20 по 26 листопада у Херсоні зафіксовано 80 «прильотів», 16 людей загинули та 35 постраждали, серед поранених є дитина.



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