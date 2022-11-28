У Слов'янську затримано вчителя за передачу даних про ЗСУ угрупованню «ДНР»

У Слов'янську правоохоронцями затримано вчителя, який надсилав бойовикам дані про розташування українських військових. Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.



«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю Слов’янська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)», – розповіли прокурори.



Зазначається, що, за даними слідства, протягом березня – жовтня 2022 року вчитель фізики однієї зі шкіл Донецької області з особистого акаунту через месенджер поширював у чат-боті угруповання «ДНР» текстову інформацію про розташування військовослужбовців ЗСУ у Слов'янську.



Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесенню застави.



«Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за матеріалами групи СІЗ ВКР СБУ ОТУ «Соледар», у взаємодії зі співробітниками Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області та Служби зовнішньої розвідки України», - зазначили прокурори, додавши, що затриманого можуть позбавити волі на строк від 5 до 8 років.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що зафіксували наслідки обстрілів окупантів у 10 населених пунктах регіону за добу.