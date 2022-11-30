Військові ЗСУ показали, як зараз виглядає обстрілюваний армією РФ Соледар

Українські військові показали, як зараз виглядає місто Соледар Донецької області, яке фактично знаходиться на лінії фронту. Фото опублікувала 93 ОМБр Холодний Яр ЗСУ.



«Соледар - місто, яке кожен день розвалюють та знищують російські снаряди та ракети», - написали військові, зазначивши, що у місті немає ні води, ні світла, ні газу, але досі у населеному пункті живуть громадяни.



«Воїни 93-ї бригади Холодний Яр тримають удар і не дають російським окупантам взяти місто», - вказано на сторінці підрозділу у Facebook.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російські окупанти 32 рази за минулу добу вдарили по регіону, зазначивши, що через обстріл є поранені та вбиті мирні жителі, серед них дитина.



