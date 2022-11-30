Военные ВСУ показали, как сейчас выглядит обстреливаемый армией РФ Соледар

Украинские военные показали, как сейчас выглядит город Соледар Донецкой области, находящийся фактически на линии фронта. Фото опубликовала 93 ОМБр Холодный Яр ВСУ.



«Соледар – город, который каждый день разваливают и уничтожают российские снаряды и ракеты», - написали военные, отметив, что в городе нет ни воды, ни света, ни газа, но до сих пор в населенном пункте живут гражданские жители.



«Воины 93-й бригады Холодный Яр держат удар и не дают российским оккупантам взять город», - указано на странице подразделения в Facebook.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российские оккупанты 32 раза за минувшие сутки ударили по региону, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и убитые мирные жители, среди них - ребенок.



