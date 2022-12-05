Армія РФ змінила тактику ведення бойових дій на Сході України — ЗСУ

Армія РФ змінила тактику ведення бойових дій на Сході України. Про це в ефірі телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.



Він розповів, що російські війська збільшили авіаційні та ракетні удари по позиціях українських військових на Донбасі.



«На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щодня атакує наші підрозділи. Тактика в основному спостерігаємо, що вона змінилася із призначенням Суровікіна. Відбулося збільшення і авіаційних, і ракетних ударів і ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів», - сказав Сирський.

Раніше низка голів обласних ОВА повідомили про пуск ракет російськими військами.