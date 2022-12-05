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Россия запустила ракеты по Украине

05 декабря 2022, 13:34

Россия запустила ракеты по Украине

Российские войска совершили пуск ракет по территории Украины. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Во всех регионов Украины, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

По данным «Новостей Донбасса», РФ запустила не менее 50 крылатых ракет.

«Не пренебрегайте безопасностью! Перейдите в укрытие во время воздушной тревоги!» — предупредил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

ПВО работает в Харьковской и Полтавской областях, сообщают телеграм-каналы.

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