Армия РФ изменила тактику ведения боевых действий на Востоке Украины — ВСУ

Армия РФ сменила тактику ведения боевых действий на Востоке Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.



Он рассказал, что российские войска увеличили авиационные и ракетные удары по позициям украинских военных на Донбассе.



«На восточном фронте ситуация очень напряженная. Противник ежедневно атакует наши подразделения. Тактика, в основном, наблюдаем, что она изменилась с назначением Суровикина. Произошло увеличение и авиационных, и ракетных ударов, и враг перешел к тактике действий штурмовых отрядов», - сказал Сырский.

Ранее ряд глав областных ОВА сообщили о пуске ракет российскими войсками.