«Суд ДНР» виніс «вирок» 20-річному жителю Маріуполя: окупанти його звинуватили в «шпигунстві для ГУР»

Так званий «суд ДНР» виніс «вирок» 20-річному жителю окупованого Маріуполя Михайлу Каримову. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Загарбники звинуватили хлопця нібито у «шпигунстві для ГУР». За версією «слідчих», Карімов з грудня 2022 по червень 2023 нібито збирав і передавав до ГУР відомості про місця дислокації та переміщення росіян. Окупанти також заявили, що він ще «придбав та незаконно зберігав боєприпаси».



Псевдосуд ухвалив «вирок» – 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» дев'яти морпіхам ЗСУ, яких окупанти звинувачують в обстрілі житлових будинків.