Жителям окупованої Луганщини без російських паспортів не платитимуть пенсії із січня

На окупованій території Луганської області ті мешканці, які не оформили паспорта РФ, з початку 2025 року не отримуватимуть пенсії. Таке рішення 12 грудня ухвалили в окупаційній адміністрації «ЛНР».



Раніше окупаційні органи на всіх захоплених українських територіях попереджали, що до 2025 року для людей без російського громадянства припинять усі виплати.



Раніше в угрупуванні «ДНР» заявили, що не каратимуть мешканців окупованої території Донецької області, якщо ті до грудня не оформлять собі російські паспорти. Однак ті, хто не змінить український паспорт, автоматично вважатимуться іноземцями і їх позбудуть всіх російських соціальних пільг та виплат.



Як повідомлялося, примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжується, місцевому населенню погрожують через небажання отримувати паспорт РФ.



З 2025 року на окупованих територіях України люди зможуть отримати безплатно пільгові ліки лише за умови російського громадянства.



Українці, які на тимчасово окупованих територіях отримали примусовий російський паспорт, не нестимуть за це відповідальності, заявили в міністерстві юстиції України.