FT: Украинские беспилотники, атаковавшие аэродромы в РФ, были созданы совместно с частным бизнесом

Украинские беспилотники, атаковавшие на этой неделе военные аэродромы в Рязанской, Саратовской и Курской областях России, являются совместной разработкой государственных структур и частного бизнеса. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на советника правительства Украины по вопросам обороны, который пожелал сохранить анонимность.



Собеседник издания уверяет, что эти беспилотники не являются ни моделями государственного концерна «Укроборонпром», ни модифицированными советскими.



Он также подчеркнул, что эта частная компания, которую он не стал называть, может «часто» производить такие новые беспилотники.



Как отмечает The Financial Times, ранее выдвигались версии, что атаковавшие российские военные аэродромы дроны — или разработка «Укроборонпрома», анонсировавшего беспилотник с дальностью полета до 1000 километров, или, что эксперты считали более вероятным, модернизированные Ту-141, разработанные в СССР. Минобороны РФ утверждало, что удары по аэродромама были нанесены именно беспилотниками советского производства.

Газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что атаки военных аэродромов в Курской, Рязанской и Саратовской областях были осуществлены Украиной. Официально украинские власти причастность к атакам не подтверждали.



