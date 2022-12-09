Сім'ї з дітьми повертаються до Слов'янська, але там, як і раніше, небезпечно — Лях

У Слов'янськ Донецької області повертаються люди. З батьками повертаються діти. Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.



«Ми мали мінімальну кількість під час бойових дій — приблизно 20 тисяч мешканців зі 100-тисячного міста. Наразі мешканців 42-44 тисячі, і десь до чотирьох тисяч дітей у місті знаходиться», — уточнив Лях.



Мер зазначив, що є тенденція до збільшення чисельності населення. У людей закінчуються терміни договорів оренди на квартири в інших містах, і вони не продовжують їх, а повертаються у Слов'янськ.



«Оскільки розуміють, що є електрика, вода, тепло. Ті, хто виїхав давно, пів року тому — мріють повернутися. Але бачимо, що небезпека існує. Обстрілюють не лише Слов'янськ, а й сусідні Краматорськ, Лиман, Святогірськ», — пояснив Лях.

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