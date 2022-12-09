Семьи с детьми возвращаются в Славянск, но там по-прежнему опасно — Лях

В Славянск Донецкой области возвращаются люди. С родителями возвращаются дети. Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.



«У нас было минимальное количество во время боевых действий — примерно 20 тысяч жителей из 100-тысячного города. Сейчас жителей 42-44 тысячи, и где-то до четырех тысяч детей в городе находится», — уточнил Лях.



Мэр отметил, что есть тенденция к увеличению численности населения. У людей заканчиваются сроки договоров аренды на квартиры в других городах, и они их не продлевают, а возвращаются в Славянск.



«Так как понимают, что есть электричество, вода, тепло. Те, кто выехал давно, полгода назад — мечтают вернуться. Но мы видим, что опасность существует. Обстреливают не только Славянск, но и соседние Краматорск, Лиман, Святогорск», — пояснил Лях.

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