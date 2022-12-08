Вибухи пролунали на авіабазі окупантів у Бердянську

Три потужні вибухи прогриміли на авіабазі в Запорізькій області в тимчасово окупованому росіянами Бердянську. Про це 8 грудня повідомило видання «Суспільне Запоріжжя» з посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну.



Зазначається, що після потужних вибухів пролунало ще 15 вибухів меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі автомобілі місцевої швидкої допомоги та пожежні машини виїжджали на місце події.



«Вже другий день у сусідів дуже голосно», — написав у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи пролунали в районі аеропорту, де розміщувалася техніка окупантів та дрони.

«Після невдалого куріння вчора на територію терміново поїхали швидкі, а городяни ще годину слухали вибухи. А сьогодні голосну бавовну в районі аеропорта чуло все місто», — зазначив він.





