Жителі Донецької області постраждали від обстрілу окупантів

Двоє мирних жителів Донецької області зазнали поранень 10 грудня внаслідок обстрілів російських військ. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



Один цивільний був поранений у Бахмуті, інший — Максимільянівці.



Зазначається, що за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 1251 цивільний загинув на Донеччині і 2717 отримали поранення.



«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — наголосив глава адміністрації.