ЗСУ відбили атаки на Донбасі біля 11 населених пунктів — Генштаб

Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах 11 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області», — сказано в Донецькій області.



Зазначається, що противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили 3 пункти управління та 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.