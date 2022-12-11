У Костянтинівці впав вертоліт

У Костянтинівці Донецької області сьогодні вдень упав вертоліт. Цю інформацію «Новинам Донбасу» підтвердили місцеві жителі.



Спочатку у місті пролунав сильний вибух і піднявся стовп диму.



Після цього в місцевих пабликах почали публікувати фото з фрагментами гелікоптера, що впав.

Що стало причиною катастрофи, на даний момент невідомо.



«Новинам Донбасу» не вдалося отримати офіційні коментарі.



Пізніше околиця Костянтинівки зазнала обстрілу — стовп диму піднімається в районі траси на Бахмут.

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31 жовтня у Костянтинівці вже розбився український вертоліт Мі-8. Тоді причиною аварії став поганий технічний стан вертольота через його вік.