В уряді допустили ймовірність блекауту в Україні

Блекаут в Україні можливий, але українці навряд чи масово виїжджатимуть за кордон. Про це в інтерв'ю німецькому каналу ARD повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Він сказав, що навіть у разі повного знеструмлення масової хвилі біженців із країни не буде, а громадяни залишаться вдома, але багато хто переїде в села, де є можливість топити дровами.



«Німеччина також багато робить у невійськовій сфері для підтримки України. Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити Росію — це, звичайно, зброя», — заявив міністр.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що звільнення українських територій Збройними силами України продовжиться, коли це дозволять погодні умови.