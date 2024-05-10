У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку — відео

Автобус упав у річку Мойку у Санкт-Петербурзі. Фото: ASTRA

У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку після ДТП, пасажирський транспорт зіткнувся з каршерингом та вилетів з мосту. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.



За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок аварії один пасажир загинув, декільком знадобилася допомога медиків. Людей з автобуса, що затонув, почали витягати очевидці.



У транспортному засобі перебувало близько 20 пасажирів. Попередньо водій автобуса втратив керування, зачепив авто каршерингу, побив огорожу і впав у річку.



Нагадаємо, У Кіровському районі окупованого Донецька 9 травня пасажирський автомобіль зіткнувся з маршруткою.