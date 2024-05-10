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У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку — відео

10 травня 2024, 14:25

У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку — відео

Автобус упав у річку Мойку у Санкт-Петербурзі. Фото: ASTRA Автобус упав у річку Мойку у Санкт-Петербурзі. Фото: ASTRA

У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку після ДТП, пасажирський транспорт зіткнувся з каршерингом та вилетів з мосту. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок аварії один пасажир загинув, декільком знадобилася допомога медиків. Людей з автобуса, що затонув, почали витягати очевидці.

У транспортному засобі перебувало близько 20 пасажирів. Попередньо водій автобуса втратив керування, зачепив авто каршерингу, побив огорожу і впав у річку.

Нагадаємо, У Кіровському районі окупованого Донецька 9 травня пасажирський автомобіль зіткнувся з маршруткою.

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