Захоплений російськими військовими українець не має процесуальних прав у Росії – правозахисник

Гарнізонний військовий суд у Росії розглянув справу 20-річного громадянина України Микити Шкрябіна, якого під час бойових дій в Україні позбавили волі російські військові. Суд визнав, що він не має жодних процесуальних прав у Росії, повідомив голова правозахисної організації «Агора» Павло Чиков, пише «Медуза».



Микита Шкрябін – студент третього курсу Харківського юридичного університету. За словами його матері, він не брав участі у бойових діях. Російські військові позбавили його свободи 29 березня 2022 року, після чого він перебуває у розпорядженні Міноборони на території РФ у місці, яке у відомстві не розкривають.



Шкрябіна затримали «за протидію спеціальної військової операції», йшлося у відповіді Міноборони РФ, яку у вересні отримав російський адвокат українського студента Леонід Соловйов. Міністерство не визнало Шкрябіна військовополоненим.



Адвокат Соловйов звернувся до Слідчого комітету із заявою про злочин, який скоїли невстановлені російські військові, які тривалий час утримували його підзахисного. Військові слідчі відмовилися провести перевірку. Після чого адвокат звернувся до суду. За словами Чікова, суд вважав бездіяльність слідства законним.



«Суд встановив: Шкрябін затриманий за протиправні дії, при цьому він не є фігурантом будь-яких кримінальних справ, щодо нього не ведеться переслідування, отже, будь-якими процесуальними правами, у тому числі на адвоката, він не має», — повідомив Павло Чіков.



Голова «Агори» додав, що в ізоляції в Росії, «за різними оцінками, є кілька тисяч полонених громадян України». При цьому невідоме мізцезнаходження багато хто з них.



«Міноборони РФ на запити російських адвокатів підтверджує факт утримання конкретних осіб, також повідомляє про стан здоров'я. Інформація про конкретне місцезнаходження не повідомляється і доступ до них заборонено», - зазначив Чіков.