Армія РФ обстріляла Краматорськ, у центрі міста у будинках вилетіли вікна

Російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Про це повідомляє мер міста Олександр Гончаренко, місцеві Telegram-канали та публікують фото.



Над містом піднімаються чорні клуби диму.



Також повідомляється, що в центральній частині Краматорська вибуховою хвилею в будинках вибило вікна.



Як пишуть місцеві жителі у соцмережах, у місті через російський обстріл зруйновано будівлю Донбаського інституту техніки та менеджменту.

Очільник Донеччини Павло Кириленко підтвердив влучення у навчальний заклад. За його словами, дані про постраждалих поки що не надходили.





Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вчора, 12 грудня, російські війська вбили трьох мирних жителів Донбасу, ще 16 отримали поранення.