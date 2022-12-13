Нацполіція оголосила підозру депутату Держдуми РФ. У нього знайшли 11 квартир у Києві

Українські правоохоронці повідомили про підозру депутату Державної думи РФ Дмитру Сабліну, уродженцю Маріуполя, за посягання на територіальну цілісність України. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.



За інформацією відомства, перед повномасштабним вторгненням як депутат нинішнього скликання Держдуми РФ зловмисник голосував про надання дозволу на введення військ на територію України.



«Встановлено, що фігуранта цього року нагороджено медаллю "за відвагу" та "бойовою" медаллю "за звільнення Маріуполя" наказом так званого голови так званої "ДНР" Пушилина», - зазначається в повідомленні.



Крім того, за інформацією Нацполіції, під час обшуків у підозрюваного виявлено та вилучено оригінали документів, що підтверджують наявність 11 квартир у Києві.



У повідомленні не вказується ім'я депутата Держдуми, але, виходячи з інформації, йдеться про Дмитра Сабліна.



Як пише видання «Агентство», у відомостях про доходи Сабліна за 2021 рік немає інформації про нерухомість в Україні. Сабліну, згідно з даними, розміщеними на сайті Держдуми, належать дві земельні ділянки, два житлові будинки, квартира, машиномісце та господарська споруда в Росії.



За надання недостовірних чи неповних відомостей про свої доходи чи доходи членів сім'ї депутату Держдуми загрожує дострокове припинення депутатських повноважень. Щоправда, якщо порушення вважатимуть несуттєвим, депутату, який задекларував свій дохід з помилками, може бути оголошено попередження.