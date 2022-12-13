Росія хоче відновити можливості для великого наступу. Кулеба назвав терміни

Росія хоче відновити можливості для великого наступу до кінця січня-лютого. Але Україна робить все можливе, щоб завадити цьому. Такий прогноз озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє «Укрінформ».



«Я думаю, що можливості Росії проводити "великий наступ" можуть відновитися до кінця січня-лютого», — сказав Кулеба.



Очільник української дипломатії уточнив свої слова, зазначивши, що не каже, що це точно станеться.



«Але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, заклик, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї країною, вони точно зберігають надії на те, що зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну», — сказав Кулеба.

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