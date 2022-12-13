Россия хочет восстановить возможности для «большого наступления». Кулеба назвал сроки

Россия хочет восстановить возможности для «большого наступления» до конца января-февраля. Но Украина делает все возможное, чтобы помешать этому. Такой прогноз озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Укринформ».



«Я думаю, что возможности России проводить "большое наступление" могут восстановиться до конца января-февраля», — сказал Кулеба.



Глава украинской дипломатии уточнил свои слова, отметив, что не говорит, что это точно произойдет.



«Но по лучшему сценарию, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, а также тренировку новых призывников и движение их тяжелого оружия по стране, они точно сохраняют надежды на то, что смогут пробиться сквозь нашу линию и продвинуться глубже в Украину», — сказал Кулеба.

Читайте также: Зеленский предложил России начать вывод своих войск на Рождество