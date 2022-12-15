На Донеччині окупанти вели обстріли вздовж усієї лінії фронту

У Донецькій області вночі та вранці російські сили вели обстріли різних ділянок уздовж усієї лінії фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку під періодичні артобстріли потрапляв Вугледар — пошкоджено три будинки, без потерпілих.



На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове, Веселий Гай, Трудове — пошкоджено приватний будинок. В Авдіївці вночі було два «прильоти» по старій частині міста, а вранці житловий квартал міста зазнав обстрілів із РСЗВ «Град».



На Горлівському напрямку найбільше цієї ночі постраждала Соледарська громада. У Роздолівці одна людина загинула, троє поранено, одна будівля пошкоджена прямим влученням. У Парасковіївці одна людина поранена, пошкоджено 13 будинків. Також зафіксовано обстріли у Соледарі — там без жертв. Ще троє людей за попередню добу поранено в Бахмуті. У місті пошкоджено будівлю агроскладу.



Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів, ще четверо людей було поранено.