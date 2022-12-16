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Головні події в окупації 16 грудня

16 грудня 2022, 23:00

Головні події в окупації 16 грудня

Суспільство

Близько 7-8 тисяч мешканців залишаються в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області зі 102 тисяч довоєнного населення, а у Сєвєродонецькій об'єднаній територіальній громаді, що включає також 4 навколишні смт та 15 сіл – близько 10 тисяч зі 117.

Бойові дії

Внаслідок обстрілу вдень у Донецьку загинув чоловік. Заявляється про кількох постраждалих у маршрутному автобусі №16.

Увечері під масований обстріл знов потрапив Донецьк. Як заявив «мер» міста Олексій Кулемзін, пошкоджено низку будинків приватного сектору.

У Залізному Порту у Скадовському районі Херсонської області зафіксовано «приліт» до готелю, який служив базою для окупантів. Чотириповерхова будівля частково зруйнована.

Село Лантратівка на Луганщині вночі потрапило під обстріл - загинули 11 людей, ще близько 20 постраждали, доля 20 поки невідома.

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