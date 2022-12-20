Наєв: Рівень військової загрози з території Білорусі поступово зростає

Рівень військової загрози з боку Білорусі зростає. Проте українські сили відслідковують ситуацію та вживають відповідних заходів. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.



Він наголосив, що тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування «Кинжал» у повітряному просторі Білорусі проводиться для уточнення цілей в Україні, призначених для завдання ударів.



За його словами, зараз на території Білорусі зосереджено 2 мотострілецьку дивізію 1-ї танкової армії та авіаційне угруповання росіян, у складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ.



Крім того, там є підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер» з балістичними ракетами до них, призначені для застосування за цілями на території України.



За його словами, цього потенціалу наразі достатньо для створення загрози Україні.



«Ми уважно стежимо за перекиданням з боку Росії озброєнням та робимо щоденно відповідний аналіз. Рівень військової загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генштабом передбачено значне нарощування угруповань у разі суттєвого зростання сил та засобів з протилежного боку», - підсумував Наєв.



На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відмовив главі Кремля Володимиру Путіну у прямій участі його країни у війні проти України.