Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Наєв: Рівень військової загрози з території Білорусі поступово зростає

20 грудня 2022, 10:49

Наєв: Рівень військової загрози з території Білорусі поступово зростає

Рівень військової загрози з боку Білорусі зростає. Проте українські сили відслідковують ситуацію та вживають відповідних заходів. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він наголосив, що тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування «Кинжал» у повітряному просторі Білорусі проводиться для уточнення цілей в Україні, призначених для завдання ударів.

За його словами, зараз на території Білорусі зосереджено 2 мотострілецьку дивізію 1-ї танкової армії та авіаційне угруповання росіян, у складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Крім того, там є підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами «Іскандер» з балістичними ракетами до них, призначені для застосування за цілями на території України.

За його словами, цього потенціалу наразі достатньо для створення загрози Україні.

«Ми уважно стежимо за перекиданням з боку Росії озброєнням та робимо щоденно відповідний аналіз. Рівень військової загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генштабом передбачено значне нарощування угруповань у разі суттєвого зростання сил та засобів з протилежного боку», - підсумував Наєв.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відмовив главі Кремля Володимиру Путіну у прямій участі його країни у війні проти України.

Ще за темою

Місця
Білорусь
Інше
Війна
Люди
Сергій Наєв

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:24
Зеленський створив військову адміністрацію окупованої Нової Каховки
12:05
У «ДНР» звільнили «міністра закордонних справ» та призначили «сенатором» РФ
11:53
У Луганській ОВА порівняли ціни на продукти в окупації з українськими
11:26
«Екс-прем'єра ДНР» Ананченка призначено «сенатором» у Росії
09:18
«ДНР»: За добу постраждали двоє людей, горів університет. Є руйнування у лікарні імені Калініна
09:06
Армія РФ продовжує захоплення лікарень на окупованій частині Луганщини
23:36
Під обстріл в Донецьку потрапила лікарня Калініна та медуніверситет
23:34
Головні події в окупації 19 грудня
17:03
СБУ: Ідентифіковано працівників «МВС» на Луганщині, які проводять масові репресії
12:10
У Маріуполі окупанти встановлюють новорічну ялинку
09:26
Окупанти на Луганщині збільшили кількість блокпостів — Гайдай
09:23
«ДНР»: Поранено двоє людей в Донецьку та Харцизьку ранковими обстрілами
08:49
«ДНР»: За добу від обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення
23:03
Головні події в окупації 18 грудня
20:12
У Донецьку після обстрілу загорілася лікарня імені Калініна
Всі новини
12:24
Зеленський створив військову адміністрацію окупованої Нової Каховки
12:23
Губернатор Білгородської області РФ заявив про обстріл міста Шебекіно
12:05
У «ДНР» звільнили «міністра закордонних справ» та призначили «сенатором» РФ
11:53
У Луганській ОВА порівняли ціни на продукти в окупації з українськими
11:33
США планує виділити Україні та союзникам по НАТО ще $44,9 млрд
11:26
«Екс-прем'єра ДНР» Ананченка призначено «сенатором» у Росії
10:49
Наєв: Рівень військової загрози з території Білорусі поступово зростає
10:45
Армія РФ атакувала 17 населених пунктів Донецької області за добу
10:26
У Донецькій ОВА розповіли про атаки військ РФ громад регіону
10:13
У Херсонській області внаслідок обстрілів загинули двоє людей, троє поранено – голова ОВА
10:06
Світло для споживачів Києва подається в режимі аварійних відключень
09:18
«ДНР»: За добу постраждали двоє людей, горів університет. Є руйнування у лікарні імені Калініна
09:06
Армія РФ продовжує захоплення лікарень на окупованій частині Луганщини
08:47
У Харківській ОВА розповіли про масштабну пожежу в Ізюмському районі
08:30
Обстріл Дніпропетровської області: Є руйнування житлової та критичної інфраструктури
Всі новини
ВІДЕО
«ДНР»: За добу постраждали двоє людей, горів університет. Є руйнування у лікарні імені Калініна
20 грудня, 09:18
Російська армія вночі атакувала Київ дронами-камікадзе
19 грудня, 08:27
У Донецьку після обстрілу загорілася лікарня імені Калініна
18 грудня, 20:12

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама