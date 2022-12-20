Наев: Уровень военной угрозы с территории Беларуси постепенно растет

Уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Однако украинские силы отслеживают ситуацию и принимают соответствующие меры. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.



Он подчеркнул, что тренировки российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования «Кинжал» в воздушном пространстве Беларуси проводится для уточнения целей в Украине, назначенных для нанесения ударов.



По его словам, сейчас на территории Беларуси сосредоточены 2 мотострелковая дивизия 1-й танковой армии и авиационная группировка россиян, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил ВС РФ.



Кроме того, там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» с баллистическими ракетами к ним, предназначенные для применения по целям на территории Украины.



По его словам, этого потенциала, в настоящее время, достаточно для создания угрозы Украине.



«Мы внимательно следим за переброской со стороны России вооружением и делаем ежедневно соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры. Кроме этого, Генштабом предусмотрено значительное наращивание группировок в случае существенного роста сил и средств с противоположной стороны», - подытожил Наев.



По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал главе Кремля Владимиру Путину в прямом участии его страны в войне против Украины.