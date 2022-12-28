У Костянтинівці «приліт», Краматорськ і Дружківка чують вибухи

У Краматорську, Дружківці та Костянтинівці Донецької області вранці лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі.



У Костянтинівці пишуть про «приліт».

Звуки вибухів також чути було в Дружківці та Краматорську.



Оновлено. У результаті сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки обійшлося без загиблих та поранених. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олексій Рослов, передає «Суспільне».



Він зазначив, що обстріл стався о 09.30.



«Військові РФ влучили у промислову зону. Напевно били ракетою С-300», – повідомив Рослов.



Внаслідок обстрілу зруйновано складське приміщення, додав він.