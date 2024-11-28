Нідерланди поставили Україні три пускові установки Patriot

Нідерланди передали ППО. Фото: Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс передав Україні три пускові установки Patriot. Таким чином, чиновник підтримав нашу країну у боротьбі з російськими військовими. Про це він написав у своїй соцмережі.



«Українців чекає важка зима, оскільки руйнівні авіаудари продовжуються і продовжуються. Саме тому ми поставили три пускові установки Patriot. Зупинити російську агресію було і залишається у наших спільних інтересах», — зазначив він.

За словами глави оборонного відомства, протиповітряна оборона рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру України.



Раніше ми писали, що Німеччина нещодавно передала Україні артилерію, гаубиці, танки та бойові машини піхоти, а також розпочала програму ударних дронів.