Через війну збитки у парку Святогірська Донецької області становлять близко 16 млрд гривень

Національний природний парк «Святі гори» сильно постраждав внаслідок обстрілів та пожеж. Сума збитків, які називають експерти (йдеться про 16 млрд грн) може виявитися дуже приблизною. Про це повідомляє видання «Слов'янські відомості» із посиланням на першого заступника міністра довкілля України Олени Крамаренко.

Зазначається, що Крамаренко повідомила, що національний парк зазнав критичних збитків.

«Це дуже жахлива ситуація, коли ти стоїш на горі, на правому березі і дивишся з гори на ліс, він мені здається чорнішим, ніж зелений», — сказала вона.

Остання, найбільша пожежа сталася в лісі вже після відвідин чиновниці.

Наразі парк страждає від постійних російських авіаударів, а лінія фронту проходить уже східними кордонами лісу, йдеться в повідомленні.