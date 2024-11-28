Зеленський підписав закон про підвищення податкових ставок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про підвищення військового збору з 1,5% до 5% та низку інших правок до Податкового кодексу. Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.



Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що закон набуде чинності після його оприлюднення, 30 листопада.



За його даними, через затримку підписання закону в 44 дні державний бюджет потенційно втратив дохід обсягом 12 мільярдів гривень.



Раніше ми писали, що 10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про збільшення податків. Рішення підтримали 247 нардепів.