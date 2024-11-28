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Путін заявив, що центри прийняття рішень у Києві можуть стати новою ціллю для «Орєшніка»

28 листопада 2024, 13:43

Путін заявив, що центри прийняття рішень у Києві можуть стати новою ціллю для «Орєшніка»

Володимир Путін. Фото: Вікіпедія Володимир Путін. Фото: Вікіпедія

Очільник Кремля Володимир Путін повідомив, що розпочалося серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік». Про це він сказав на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ в Астані, інформуючи своїх колег щодо ситуації навколо воєнних дій в Україні. Про це пише «Інтерфакс».

Путін також заявив, що найближчими роками в країні з'являться нові гіперзвукові системи, які за своїми характеристиками «не матимуть аналогів у світі».

Він підкреслив, що на удари, що продовжуються по РФ західними ракетами, буде відповідь, у тому числі і цим озброєнням, і додав, що Міноборони і Генштаб Росії підбирають нові цілі для ударів по Україні — це можуть бути військові об'єкти і центри  прийняття рішень у Києві.

Путін зазначив, що Україна намагалася завдавати ударів по об'єктах державної ваги в Москві та Петербурзі і «ці спроби продовжуються».

«Зрештою засоби ураження будуть вибиратися нами залежно від характеру обраних для ураження цілей і загроз, що створюються для Російської Федерації», — зазначив глава Кремля.

«Ракета уражає навіть високозахищені та розташовані на великій глибині об'єкти», — наголосив Путін.

Він зазначив, що, на думку військових та технічних фахівців, «у разі масованого та групового застосування даних ракет, тобто кількох, в одному ударі, міць цього удару буде порівнянна із застосуванням ядерної зброї», хоча зброєю масової ураження «Орєшнік» не є.

«По-перше, тому що, і це підтверджено випробуванням 21 листопада, ця зброя є високоточною, а по-друге, тут немає жодного ядерного заряду, а значить і ядерного зараження після його застосування», — сказав Путін.

Російський лідер підкреслив, що «ми були змушені піти на випробування у бойових умовах ("Орєшніка") у відповідь на удари західною зброєю по території Брянської та Курської областей».

«Аналогів "Орєшніка" у світі, звісно, немає. І гадаю, подібні аналоги з'являться не скоро», — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше в Росії потужність «Орєшніка» оцінили в «45 Хіросім».

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