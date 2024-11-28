ЗСУ навчилися перенаправляти російські безпілотники у зворотний бік — ЗМІ

Українські військові навчилися перенаправляти дрони супротивника у зворотний бік. Ілюстративне фото

Українські військові навчилися змінювати координати російських дронів-камікадзе та перенаправляти їх назад. Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

Це пояснює часті випадки, коли безпілотники потрапляють до Білорусі.

Зокрема, 26 листопада Росія здійснила одну з найбільших атак на Україну, використавши 188 дронів «Шахед» — рекордну кількість на той момент. За даними ЗСУ, українські сили знищили 76 дронів за допомогою винищувачів, вертольотів та зенітно-ракетних комплексів, а ще 95 дронів вдалося відволікти від цілей завдяки підробці супутникових координат.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що в ніч проти 26 листопада до Білорусі залетіли 17 дронів, з яких п'ять зникли безвісти, а два, ймовірно, збила білоруська ППО поблизу Мозиря.

Генштаб ЗСУ раніше зазначав, що проти дронів активно застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, використовується метод заміни GPS-координат, відомий як спуфінг.

Нагадаємо, війська РФ у ніч на 28 листопада здійснили масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику. Знищено 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА зі 188 цілей.