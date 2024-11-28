Постраждала дитина внаслідок аварії в окупованому Донецьку

Сталося ДТП у Донецьку. Фото: Олексій Кулемзін

У тимчасово окупованому Донецьку 27 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту постраждала дитина. Про це повідомив так званий глава адміністрації місті Олексій Кулемзін.



Аварія сталася у Пролетарському районі міста о 12:05.



«33-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti скоїв наїзд на двох пішоходів (80-річна пенсіонерка і 3-річний хлопчик), які перетинали проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом», — зазначив він.



Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження.



Раніше ми писали, що внаслідок дорожньо-транспортних пригод у Краматорську та Костянтинівці Донецької області загинули троє людей.