Постраждала дитина внаслідок аварії в окупованому Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку 27 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту постраждала дитина. Про це повідомив так званий глава адміністрації місті Олексій Кулемзін.
Аварія сталася у Пролетарському районі міста о 12:05.
«33-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti скоїв наїзд на двох пішоходів (80-річна пенсіонерка і 3-річний хлопчик), які перетинали проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом», — зазначив він.
Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження.
Раніше ми писали, що внаслідок дорожньо-транспортних пригод у Краматорську та Костянтинівці Донецької області загинули троє людей.
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