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Українські військові розбили російський комплекс «Підліт» в Криму

28 листопада 2024, 15:56

Українські військові розбили російський комплекс «Підліт» в Криму

Українські розвідники сьогодні, 28 листопада, повідомили, що знищили російський радіолокаційний комплекс «Підліт» в окупованому Криму. Про це розказало головне управління розвідки міністерства оборони України.

«Приблизна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу "Підліт", призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить $5 млн», — повідомила розвідка.

Мобільна РЛС 48Я6-К1 «Підліт» призначена для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складних завадних обставинах.

Влітку 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів знищив російську станцію радіолокації «Зоопарк-1» під Макіївкою. Також Сили оборони знищили рідкісну російську контрбатарейну. РЛС 1К148 «Яструб-АВ».

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