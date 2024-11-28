У Краматорському районі під час пожежі загинув чоловік

У селищі Красноторка Краматорського району Донецької області 27 листопада у приватному будинку сталася пожежа. Внаслідок займання загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Рятувальники виїхали на виклик про пожежу у приватному житловому будинку у селищі Красноторка Краматорського району. На жаль, трагедія забрала життя чоловіка 1967 року народження. Його тіло було виявлено в одній з кімнат будинку під час гасіння пожежі», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 кв. м.



Причини виникнення пожежі та всі обставини трагедії з'ясовуються.



Раніше ми писали, що у Лиманській громаді Донецької області рятувальники двічі гасили пожежі.

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