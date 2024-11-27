Головне за день: Атака безпілотників на Крим. Ситуація у Часовому Яру

Політика



У російському Міністерстві закордонних справ заявили , що готові обміняти 630 військовополонених, повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова.



Російський «Газпром» 2025 року має намір повністю припинити транзит газу через Україну. Раніше українська сторона заявила про намір припинити дію транзитної угоди, яка забезпечувала постачання газу з Сибіру до Центральної Європи понад півстоліття.



Суспільство



У деяких прифронтових містах на Донеччині склалася дуже важка гуманітарна ситуація. У Мирнограді залишаються 3 тисячі осіб, у Часів Яру — 300, Торецьку — близько 600, у Кураховому — близько 650. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що заїхати у ці міста майже неможливо.



Понад 136 населених пунктів в області залишаються без електро-, водо- та газопостачання. У регіоні було встановлено 5 конверсійних установок.



Окупаційна адміністрація Донецької області ухвалила «рішення» про знищення легендарних донецьких териконів. За даними партизанів, на місцях териконів росіяни хочуть збудувати торгові центри та заправки.



Через пошкодження лінії електропередач світла немає на всій території Запорізької області. Нещодавно російські ЗМІ повідомляли, що окупована частина Запорізької області – один із найнестабільніших регіонів з постачання електроенергії.



Згідно з даними німецького Державного відомства у справах біженців , 65% не повертатимуться назад.



Бойові дії



Російські військові атакували Покровськ, поранено одну людину. У ніч на 27 листопада Росія вкотре атакували Київ дронами, поранено двох людей, пошкоджено будівлю.



Російське місто Шебекіно повторно зазнало атак безпілотників, попередньо ніхто з жителів не постраждав.



Окупований Крим атакували ракетами та дронами. Вибухи було чути на військових аеродромах «Сакі» та «Бельбек». Також після вибухів у Севастополі над Чорноморським вищим військово-морським училищем імені Нахімова був дим.



У DeepState заявили про можливе захоплення росіянами мікрорайону «Новий» у Часів Яру . За словами речниці ОТГ «Луганськ» Анастасії Бобовникової, на даний момент мікрорайон «Новий» знаходиться під контролем Сил оборони України.



«Новини Донбасу» у відеоформаті: