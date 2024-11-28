Частина Покровська та навколишніх сіл знеструмлена, пошкоджені газові мережі

Російська армія щодня атакує Покровську громаду на Донеччині. У зв'язку з цим Покровськ і деякі села частково залишаються без електропостачання. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі «Суспільне Студія».



Крім того, за його словами, у місті пошкоджені газові мережі.



«Північна частина міста — 40% без світла. Також без світла місто Родинське і ще чотири села в громаді. Подекуди є ще газопостачання. Люди обігріваються вугіллям, дровами», — зазначив начальник МВА.



Добряк додав, що російські вояки 27 листопада обстріляли котельню, ніхто не постраждав.



Раніше ми писали, що росіяни здійснили вже 11-ту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему.