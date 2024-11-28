Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Частина Покровська та навколишніх сіл знеструмлена, пошкоджені газові мережі

28 листопада 2024, 17:40

Частина Покровська та навколишніх сіл знеструмлена, пошкоджені газові мережі

Російська армія щодня атакує Покровську громаду на Донеччині. У зв'язку з цим Покровськ і деякі села частково залишаються без електропостачання. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі «Суспільне Студія».

Крім того, за його словами, у місті пошкоджені газові мережі.

«Північна частина міста — 40% без світла. Також без світла місто Родинське і ще чотири села в громаді. Подекуди є ще газопостачання. Люди обігріваються вугіллям, дровами», — зазначив начальник МВА.

Добряк додав, що російські вояки 27 листопада обстріляли котельню, ніхто не постраждав.

 Раніше ми писали, що росіяни здійснили вже 11-ту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ
Інше
Світло

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:34
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждала
16:13
В Донецьку «влада ДНР» планує відбирати квартири у тих, хто не сплачує за комуналку
15:56
Українські військові розбили російський комплекс «Підліт» в Криму
23:00
Головне за день: Атака безпілотників на Крим. Ситуація у Часовому Яру
17:54
У Донецьку дитина під наглядом дорослих викинула з вікна сувенірну гранату — мамі виписали протокол
15:58
Пушилін затвердив «рішення» про знищення легендарних донецьких териконів – «ЖС»
14:50
Через війну збитки у парку Святогірська Донецької області становлять близко 16 млрд гривень
08:12
Армія РФ захопила два села на Донеччині — DeepState
07:15
Бердянськ та окуповані міста Запоріжжя залишилися без світла
23:00
Головне за день: Таємна поставка Storm Shadow. Загострення у Великій Новосілці
20:12
На виїзді з Сіверськодонецька росіяни посилили перевірки авто: в ОВА розповіли, що відомо
14:25
В окупованій Новій Каховці через обстріл загинуло 3 людей, 7 — поранено
10:14
В окупованому Маріуполі відключають тепло та світло, аби «націоналізувати» житло українців — ЦНС
09:15
Російські війська просунулися в Кураховому та Роздольному Донецької області — DeepState
08:12
Окупаційний суд засудив депутата міськради Нової Каховки до 12 років за «шпигунство»
23:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:13
«Мілітаризація школярів»: в окупованому Маріуполі дітей агітують вступати до Росгвардії
23:00
Головне за день: Обстріли Харкова та Одеси. Україна вдарила ATACMS по летовищу в РФ
16:22
У Бердянську з нового року штрафуватимуть за таблички українською мовою
09:01
Російські військові окупували ще два села на Донеччині — DeepState
усі новини
19:00
Путін погрожує бомбити Україну всіма видами зброї, якщо та стане ядерною країною
18:45
Керівник німецької розвідки допустив напад Росії на країни НАТО до кінця десятиліття
18:19
В Офісі президента України відреагували на погрози Путіна вдарити «Орєшніком» по Києву
17:59
Постраждала дитина внаслідок аварії в окупованому Донецьку
17:40
Частина Покровська та навколишніх сіл знеструмлена, пошкоджені газові мережі
17:17
Зеленський підписав закон про підвищення податкових ставок
17:10
«Контакт на відстані витягнутої руки»: у ЗСУ розповіли про міські бої у Торецьку
16:36
У Краматорську газовики замінили ділянку пошкодженого газопроводу: без палива могли залишитися 4 тисячі абонентів
16:34
Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждала
16:29
Російські війська просунулися під Торецьком та Покровськом – DeepState
16:13
В Донецьку «влада ДНР» планує відбирати квартири у тих, хто не сплачує за комуналку
15:57
Російська армія відновлює активні штурми біля Часового Яру – ЗСУ
15:56
Українські військові розбили російський комплекс «Підліт» в Криму
15:55
У Краматорському районі під час пожежі загинув чоловік
15:32
ЗСУ навчилися перенаправляти російські безпілотники у зворотний бік — ЗМІ
15:06
Масована атака на Україну: у ЗСУ розповіли, чому ППО збила не всі ракети і скільки є влучань
14:59
Нідерланди поставили Україні три пускові установки Patriot
14:33
Масований ракетний удар по Україні: росіяни атакували газові об'єкти країни
14:25
Чотири російські ракети пролетіли над Молдовою
13:43
Путін заявив, що центри прийняття рішень у Києві можуть стати новою ціллю для «Орєшніка»
усі новини
ВІДЕО
Ілюстративне фото У Краматорську газовики замінили ділянку пошкодженого газопроводу: без палива могли залишитися 4 тисячі абонентів
28 листопада, 16:36
Сьогодні вранці над територією Молдови зафіксували проліт чотирьох російських ракет. Колаж Nord News Чотири російські ракети пролетіли над Молдовою
28 листопада, 14:25
Дрони влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області. Фото: кадр із відео «Фенікси» влаштували феєрверк техніки РФ у Донецькій області
27 листопада, 10:55
Бронетехніка військ РФ на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ на Лиманському напрямку: знищені танк і три БМП загарбників
27 листопада, 09:15
Бронетехніка окупантів у Луганській області. Фото: кадр із відео Українська армія відбила наступ на Луганщині: ЗСУ знищили бронетехніку та піхоту росіян
26 листопада, 23:07
Один із переданих РФ українських бомбардувальників. Фото: кадр із відео Росія завдає ударів по Україні зі стратегічних бомбардувальників, які Київ віддав 25 років тому – ЗМІ
26 листопада, 21:49

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір