У Краматорську газовики замінили ділянку пошкодженого газопроводу: без палива могли залишитися 4 тисячі абонентів

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Ділянка пошкодженого газопроводу в Краматорську Донецької області була серйозно пошкоджена внаслідок однієї з повітряних російських атак. Фахівцям управління газового господарства вдалося замінити цю ділянку. Про це повідомили у «Донецькоблгазі».

Зазначається, що газопровід зазнав серйозних пошкоджень внаслідок однієї з російських атак на місто.

«Аварія мало не спричинила відключення від газопостачання близько 4 тисяч абонентів», — йдеться в повідомленні.

У «Донецькоблгазі» наголосили, що «завдяки злагодженим діям фахівців Краматорського УГГ відключення вдалося уникнути».