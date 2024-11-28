Чотири російські ракети пролетіли над Молдовою

Сьогодні вранці над територією Молдови зафіксували проліт чотирьох російських ракет. Колаж Nord News

Під час обстрілу України 28 листопада російські ракети порушили повітряний простір Молдови. Чотири російські ракети, ціллю яких була Новодністровська ГЕС, розташована на території України неподалік кордону з Молдовою, пролетіли над територією республіки. Про це повідомляє видання Nord News.

У розпорядженні редакції видання опинилися відеокадри, на яких зафіксовано проліт російських ракет над Окницьким районом. Файл надіслало одне із джерел.

Вранці 28 листопада жителі села Бірнова Окницького району повідомили, що чотири російські ракети порушили повітряний простір Республіки Молдова. Про це також написав у Фейсбуці колишній депутат Валентин Кілат, який проживає у цій місцевості.

Звук ракет, що пролітають над селами Бірнова та Наславча, зафіксували камери спостереження місцевого мешканця. Перша ракета була зафіксована о 07:57, друга – о 07:58.

Примара (голова) села Бірнова Валеріу Скутельник підтвердив цю інформацію: «Чути було якісь звуки, що супроводжувалися характерним гуркотом».

За словами очевидців, ракети нібито пролетіли до району Новодністровської ГЕС, розташованої на території України неподалік кордону з Республікою Молдова.

За даними української сторони, близько 6-ї ранку ракети досягли західних областей України. У Рівненській, Львівській та Волинській областях близько мільйона людей залишилися без світла, вибухи було чути в Івано-Франківській, Луцькій та Львівській областях. На Вінниччині зафіксовано пошкодження.