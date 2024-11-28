Масована атака на Україну: у ЗСУ розповіли, чому ППО збила не всі ракети і скільки є влучань

Наслідки масованого ракетного удару Росії по Україні. Фото: ДСНС

Вранці 28 листопада Росія атакувала критичну інфраструктуру – електричні підстанції у різних областях України. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Внаслідок протиповітряного бою сили ППО збили майже 90% крилатих ракет «Калібр» та Х-101. Також збиті три керовані авіаційні ракети та 35 БПЛА, понад 60 дронів локаційно втрачені. Загалом зафіксували 12 влучань, переважно в об'єкти паливно-енергетичного сектора.



Останнім часом під час повітряних атак окупанти застосовують велику кількість ракет та безпілотників. Їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття. Крім того, росіяни використовують сучасні засоби повітряного нападу й постійно їх удосконалюють. Йдеться про відстріл теплових та радіолокаційних пасток, а також засоби РЕБ індивідуального захисту, які встановлені безпосередньо на ракетах.



Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які перебувають на озброєнні Повітряних сил. Значно ефективніше за таких умов працюють західні системи, яких в Україні недостатньо, щоб надійно прикрити сотні об'єктів критичної інфраструктури. Саме тому під час масованих атак використовується максимум сил і засобів, включаючи авіацію, РЕБ, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи.



Напередодні атак Росія враховує і метеорологічні умови, які істотно впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Щільний туман та хмарність, що спостерігалися в багатьох регіонах у момент атаки, не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ.

Нагадаємо, що вранці 28 листопада Росія ракетами масовано атакувала Україну, окупанти вдарили по енергетиці та іншим об'єктам інфраструктури.



Також під удар російських загарбників потрапили газові об’єкти країни.