Захоплена Горлівка потрапила під обстріл: є постраждала

Наслідки обстрілу Горлівки 28 листопада.

У четвер, 28 листопада, тимчасово окупована Горлівка Донецької області опинилася під обстрілом. Відомо про одну постраждалу, також є пошкодження. Про це повідомив так званий мер Іван Приходько.



«Внаслідок обстрілу селища шахти ім. В. І. Леніна поранено мирну мешканку Горлівки», — зазначив він.



Крім того, за словами Приходька, пошкоджено будинки та господарські споруди.





Раніше ми писали, що 26 листопада вдень в окупованій Новій Каховці на Херсонщині пролунав вибух. Внаслідок обстрілу загинули 3 людини, семеро поранені.